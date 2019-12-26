نشر نجم مسرح مصر حمدي الميرغني صورة من كواليس تصوير مسلسل "فلانتينو"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر حمدي بصحبة الفنان محمد كيلاني، ومساعد مخرج العمل، معلقًا عليها: "كواليس فلانتينو مع الجميل الخلوق اللي مبسوط بمعرفته وحاسس إنه صاحبي من زمان محمد كيلاني، ومع عمرو حبيبنا في اللوكيشن مساعد الإخراج المجتهد الجدع".

"فالنتينو" من بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.