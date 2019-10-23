احتفل الفنان عادل إمام بعيد ميلاد الفنانة داليا البحيري خلال تصوير مشاهد مسلسل "فلانتينو" الذي من المقرر أن يعرض خلال الموسم الرمضاني 2020.

ونشرت "داليا" صورا من الاحتفالية عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت عليها قائلة: "لما أدخل اللوكيشن وألاقي الكرو كله واقف بيغنيلي هاپي بيرث داي تو يو وأدخل في ذهول ألاقي الزعيم بنفسه واقف قدام التورتة وبيغنيلي".

وأضافت: "وداخله معايا الجميلة مدام دلال عبد العزيز، وبيخرج ويصور المشهد ده المخرج الجميل رامي إمام يبقي ده أحلى عيد ميلاد بجد مش عارفة أقول ايه أسعدتوني قوي قوي النهاردة".

مسلسل "فالنتينو" بطولة داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.