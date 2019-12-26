ذكر تقرير إعلامي أن القيمة السوقية لأسواق المال العالمية سجلت ارتفاعا بأكثر من 17 تريليون دولار خلال هذا العام، لتتجاوز 85 تريليون دولار، مدعومة بالتحول الملحوظ في السياسات النقدية للبنوك المركزية الرئيسية حول العالم صوب اتخاذ مزيد من تدابير التيسير النقدي؛ لتحفيز النمو الاقتصادي في مجابهة التحديات العالمية.

وبحسب التقرير، الذي بثته شبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، على موقعها الإلكتروني، فإن القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية خلال بداية العام بلغت 70 تريليونا؛ لتنجح بعد ذلك في إضافة أكثر من 17 تريليونا، بدعم سياسات التيسير النقدي التي تبنتها كبريات الاقتصادات العالمية والتطورات السياسية ومكاسب البورصة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة 3 مرات متتالية هذا العام في سابقة هي الأولى منذ 10 أعوام بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ليحذو حذوه البنك المركزي الأوروبي التي اتخذ أيضا قرارا بخفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي والوصول بالتضخم للمستوى المستهدف.

وأوضح أن إعلان الجانبين الأمريكي والصيني التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي ساهم في نزع الضبابية التي كانت مسيطرة على المشهد التجاري العالمي طوال هذا العام، وعزز التوقعات بعودة الاستقرار إلى نظام التجارة العالمي العام المقبل بدعم هدوء التوتر بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم.

وأضاف تقرير الشبكة الأمريكية أن المكاسب الكبيرة التي حققتها أسواق المال الأمريكية على مدار تداولات العام، ساهمت بشكل كبير في رفع القيمة السوقية للبورصات العالمية مع تسجيل مؤشري "ستاندر آند بورز" و"داو جونز" ارتفاعات بأكثر من 20 %، كما لعبت المكاسب التي حققتها شركتا آبل وفيس بوك الأمريكيتين بنسب بلغت 80% و57% على التوالي دورا في تغذية تلك الزيادة في القيمة السوقية.