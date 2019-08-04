تصاعدت وتيرة خلافات المساهمين بشركتى «الكابلات الكهربائية المصرية» و«بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية» المقيدتين بالبورصة، مع مجلس إدارة الشركتين، لتصل إلى حد التقدم بشكاوى للهيئة العامة للرقابة المالية، جاء فيها أن محمد زكريا محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية، ووليد محمد زكى إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز، تعمَّدا إخفاء معلومات جوهرية والإفصاح عن أخرى مغلوطة بقصد تربح المساهم الرئيسى فى الشركتين.

وذكرت الشكاوى المنظورة حالياً أمام هيئة الرقابة المالية، أن مجلسى إدارة الشركتين يتلاعبان بقيمة الأسهم، بما يخالف قيمتها السوقية، بما يدفع نحو تربح المساهمين الرئيسيين وإلحاق الضرر بصغار المساهمين.

تضمنت المخالفات التفاوض بشأن قطع أراضٍ دون الإفصاح عن طبيعة المفاوضات، وتلقِّى مقدمات مالية دون إفصاح.

وعلمت «الوطن» أن محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وجَّه بالتحقق من المخالفات المذكورة، بالتأشير على المذكرة المرفوعة إليه، وذلك بتاريخ ٢٢ يوليو الماضى، موجِّهاً بورود التحريات اللازمة بشكل عاجل.