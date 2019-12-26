عرض المستشار عمر مروان وزير العدل الإجراءات المطلوبة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، على هامش انعقاد مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وطلب وزير العدل سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لسد العجز الشديد في الموثقين بمصلحة الشهر العقاري.

واستجاب معالي رئيس مجلس الوزراء وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار المذكور ومتابعة ذلك من قبل مجلس الوزراء؛ ليساهم هذا القرار في سرعة حل مشكلات التكدس بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ويفسح المجال للتوسع فى عدد المكاتب على مستوى الجمهورية.

كما جرى التنسيق بين وزيري العدل والاتصالات لعقد اجتماع في منتصف الأسبوع القادم لبحث سبل دعم ميكنة مكاتب التوثيق في الفترة القليلة القادمة، بهدف سرعة الإنجاز والتخفيف على المواطنين.