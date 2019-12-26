يعود المخرج محمد سامي، إلى إخراج الكليبات من جديد بعد سنوات من الغياب، حيث انتهى من تصوير كليب "رايحين نسهر" مع النجم محمد رمضان، والمقرر طرحه يوم 1 يناير المقبل على موقع يوتيوب، حيث يحضر الثنائي "سامى ورمضان" لمفاجأة كبيرة للجمهور فى الكليب، سواء من ناحية الفكرة أو الصورة والديكورات.

وعلمت "الوطن"، من مصادر خاصة، أن تكلفة إنتاج الفيديو كليب تجاوزت الـ5 ملايين جنيه.

وأخرج محمد سامي، العديد من الكليبات فى بداية مشواره كمخرج، مع كبار النجوم مثل تامر حسني وشيرين عبدالوهاب وهيفاء وهبي وغيرهم، ووضع نفسه واحداً من أشهر مخرجى الكليبات فى الوطن العربى، ليقتحم بعد ذلك عالم السينما والدراما، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة مع غادة عبدالرازق ومحمد رمضان وتامر حسنى وأحمد السقا.

وفى سياق متصل يستأنف المخرج محمد سامى تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان، بعد انتهاء إجازة الكريسماس، ويشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.