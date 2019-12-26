ظهرت تفاصيل جديدة، ومفاجأة في واقعة العثور على الهياكل العظمية الخاصة، بموظف وزوجته، وعثر عليهما بطريق محور المحمودية، بمنطقة الحضرة الجديدة، بمحرم بك بالإسكندرية، بعد أن تخلصت من رفات الجثث عصابة استولت على شقتهما بعقد مزور، عن أنه لم يظهر أي أفراد من أسر الاثنين، حتى الآن.

وخاطبت النيابة إدارة الاحوال المدنية بالإسكندرية بعمل قيد عائلي من خلال البطاقات الشخصية الخاصة بالزوجين بعد العثور عليهما داخل الشقة، أثناء معاينة أجرتها النيابة العامة، للشقة.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي، لتحديد عما اذا كانت الوفاة طبيعة ام هناك شهبة جنائية، وأيضا تحديد من المتوفي الأول الزوج أو زوجته.

وكشفت تحقيقات الجهات الأمنية والقضائية، إلى أن الزوجين أقاما في الشقة منذ قرابة 14 سنة، وأنهما لما يغادروا الشقة منذ 2012 وعثر عليهما رفات الجثث في محور المحمودية، بعد أن تخلص منهما تشكيل عصابي تخصص في تزوير عقود للشقق السكنية والاستيلاء عليها.

وجددت النيابة العامة قرار حبس أفراد التشكيل العصابي الذي يضم 6 متهمين، لمدة 15 يوما، ونسبت إليهما تهمة التزوير وإخفاء جثث الزوجين.

وأظهرت التحريات الأولية أن الزوجين لم ينجبا أبناء، وأنهما على مدار الـ8 سنوات الماضية، لم يغادروا الشقة، ولم يقم أحدا بزيارتهما، على مدار تلك الفترة الزمنية التي قضاها الزوجين داخل الشقة، والتي تبلغ قرابة 14 عاما، وأنهما كانا في عزلة تامة عن الجيران، بحسب ما جاء على لسان الجيران في أثناء مناقشتهم أمام جهات التحقيق.

ووضعت الأجهزة الأمنية عن طريق التحريات والتحقيقات تصور للجريمة، وذلك من خلال جمع المعلومات ومناقشة الجيران، وجاء التصور كالتالي: "أن الزوجة 65 سنة، توفيت قبل زوجها، بسبب أمراض الشيخوخة.. دون أن يتمكن زوجها من الإبلاغ لكونه طريح الفراش مصابًا بشلل يعوقه عن الحركة تمامًا، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وفاتها، بقرابة 3 أيام".

ورجحت التحريات أن الوفاة قد تكون نتيجة عدم تناوله طعام أو شراب أو تناول الأدوية الخاصة به.

كانت المصادفة قادت فريق البحث لكشف غموض الواقعة، بعد أن استولى تشكيلا عصابيا على شقة المجني عليهما، بعقد مزور منسوب ملكيته لأحد الأشخاص من أفراد التشكيل العصابي، وبعد أن كسروا باب الشقة للاستيلاء عليها فوجئوا بـ"رفات" الزوجين داخل الشقة، فقاموا بوضعهما في جوال وألقوا بهما بطريق المحمودية، وأظهرت الكاميرات المتهمين في أثناء التخلص من الرفات فألقي القبض عليهم.

وعثر أهالي الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، على هياكل عظمية، بطريق محور المحمودية، بالقرب من كوبري الزهور، وجرى إبلاغ قسم شرطة محرم بك.

وتلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من إدارة البحث الجنائي، بالعثور على جثث في حالة تعفن على الطريق العام بمنطقة محرم بك.

وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وقررت استدعاء عدد من شهود العيان، لمناقشتهم حول ملابسات حول الواقعة، وعقب مرور 72 ساعة على واقعة العثور على الهياكل العظمية، كشفت أجهزة الأمن ملابسات الواقعة، بعد أن فرغت النيابة الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثث.

وتبين أن 3 أشخاص يستقلون تروسيكلا نقلوا الجثث وتركوها مكان العثور عليها، وعلى الفور تمكنت القوات من تحديد هويتهم، وجرى إلقاء القبض عليهم.

واعترف المتهمون الثلاثة، أن 3 آخرين طلبوا منهم نقل رفات الجثث إلى منطقة نائية، وألقي القبض على المتهمين، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.