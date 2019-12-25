موظف وزوجته ماتا قبل 3 سنوات.. تفاصيل صادمة في واقعة الهياكل العظمية

تجري الأجهزة الأمنية والقضائية تحقيقات موسعة، في واقعة العثور على الهيكلين العظميين لموظف وزوجته، في طريق محور المحمودية، بمنطقة الحضرة الجديدة، بمحرم بك بالإسكندرية.

وأظهرت التحريات الأولية أن الزوجين لم ينجبا أبناء، وأنهما على مدار الـ3 سنوات الماضية، لم يغادروا الشقة، ولم يقم أحدا بزيارتهما، على مدار الـ7 سنوات التي قضاها الزوجين داخل الشقة، وأنهما كانا في عزلة تامة عن الجيران، بحسب ما جاء على لسان الجيران في أثناء مناقشتهم أمام جهات التحقيق.

ورحجت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية عن تصور للجريمة، جاء ذلك من خلال جمع المعلومات ومناقشة الجيران، وجاء التصور كالتالي: "عن أن الزوجة 65 سنة، توفيت قبل زوجها، نظرا بسبب أمراض الشيخوخة.. دون أن يتمكن زوجها من الإبلاغ لكونه طريح الفراش مصابًا بشلل يعوقه عن الحركة تمامًا، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وفاتها، بأيام قليلة".

وجاء في التحريات أن الجيران قالوا في محضر الشرطة، إن الزوج موظف بالمعاش 70 عامًا، وزوجته لم يكن لها علاقة بأحد من سكان العقار، وهما من محافظة القاهرة.

كانت المصادفة قادت فريق البحث لكشف غموض الواقعة، بعد أن استولى تشكيلا عصابيا على شقة المجني عليهما، بعقد مزور منسوب ملكيته لأحد الأشخاص من أفراد التشكيل العصابي، وبعد أن كسروا باب الشقة للاستيلاء عليها فوجئوا بـ"رفات" الزوجين داخل الشقة، فقاموا بوضعهما في جوال وألقوا بهما بطريق المحمودية، وأظهرت الكاميرات المتهمين في أثناء التخلص من الرفات فألقي القبض عليهم.

وعثر أهالي الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، على هياكل عظمية، بطريق محور المحمودية، بالقرب من كوبري الزهور، وجرى إبلاغ قسم شرطة محرم بك.

وتلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من إدارة البحث الجنائي، بالعثور على جثث في حالة تعفن على الطريق العام بمنطقة محرم بك.

وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وقررت استدعاء عدد من شهود العيان، لمناقشتهم حول ملابسات حول الواقعة، وعقب مرور 72 ساعة على واقعة العثور على الهياكل العظمية، كشفت أجهزة الأمن ملابسات الواقعة، بعد أن فرغت النيابة الكاميرات القريبة من مكان العثور على الجثث.

وتبين أن 3 أشخاص يستقلون تروسيكلا نقلوا الجثث وتركوها مكان العثور عليها، وعلى الفور تمكنت القوات من تحديد هويتهم، وجرى إلقاء القبض عليهم.

واعترف المتهمون الثلاثة، أن 3 آخرين طلبوا منهم نقل رفات الجثث إلى منطقة نائية، وألقي القبض على المتهمين، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.