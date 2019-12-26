قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التحول الرقمي مشروع قومي ضخم من شأنه إحداث نقلة ضخمة بالمحليات.

وأكد أن التعديل الوزاري الأخير تضمن مسألة تجويد الأداء الحكومي، وذلك بنقل الدكتورة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط سابقا للإصلاح الإداري، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا أن تلك الخطوة تمت لأن الإصلاح الإداري يتوقف على التحول الرقمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بمحافظ المنوفية وقيادات المحافظة، بمقر ديوان عام المحافظة، في إطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لمحافظة المنوفية، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة.

وقال اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة المنوفية، إن اللواء خالد أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، وجه بتذليل جميع العقبات في سبيل إنجاز التحول الرقمي في جميع مؤسسات المحافظة، موضحا أنه جرى توصيل خطوط الفايبر لإنجاز التحول الرقمي في 120 مصلحة ومبنى بالمحافظة، من أصل 1200 مبنى بنسبة 10%ّ.

يضم الوفد اللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، والنواب محمد الحسينى ويسر الأسيوطي ونبيل شاهين وشيرين القشاش، وهشام عبدالواحد، وأيضا المستشار رضا حسين.

تفقد الوفد محطة صرف صحي شبين الكوم، مقلب أرض عرفة بشبين الكوم، وطريق شبين الكوم طملاوي، كما تشمل زيارة مصنع تدوير قمامة بحي غرب شبين الكوم، وزيارة قرية صنصفط بمدينة منوف.