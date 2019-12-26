وجه أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، بنقابة الصحفيين، دعوة عامة لكل محبي الكاتب الصحفي الراحل محمود صلاح، ولتلاميذه في بلاط صاحبة الجلالة، للمشاركة في أمسية تقيمها اللجنة في السادسة مساء الأحد المقبل، في حب الراحل.

وقال عبدالمجيد في بيان له: «الدعوة عامة لكل محبي العملاق المترجل عن جواده، محمود صلاح، ذلك المُغامر في دروب صحافة الجريمة، المؤسس لصحافتها المتخصصة، المُعلم لجيل من ألمع محرري ذلك الملف».

وأضاف عبدالمجيد: «بهذه الأمسيات نعمل على ترسيخ مبدأ الوفاء للعطاء، فلنجعلها أمسية للحب وتذكر دروس المهنة، وتقدير رموزها».