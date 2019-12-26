أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 20944، بتكليف عماد الدين محمد شعلان، مديراً لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وإنهاء تكليف عفاف محمد يوسف، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة وتمكين الشباب وتقييم الأداء بالمحافظة.

عماد الدين شعلان، كان يعمل موظفاً بإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، وهو أحد الشباب المشهود لهم بالكفاءة، وحسن التعامل مع المواطنين من خلال مروره على القرى والاستماع لشكاوى الأهالي.

وتختص إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال الطلبات من المواطنين الراغبين في لقاء المحافظ أو أي من التنفيذين، حيث يجرى عقد لقاءين شهرياً بالأهالي، كما يُعقد آخر لذوي الهمم بالمحافظة، فضلاً عن إنها تختص لطلبات وتنفيذ التأشيرات الخاصة بالأهالي والتي يسفر عنها لقاء المواطنين وتوزيعها على الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.