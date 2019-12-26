محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عدد من شوارع حي شرق مدينة كفرالشيخ لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، ومواجهة وسحب أي تجمعات مياه وإزالة مخلفات الأمطار، لعدم التأثير على الحركة المرورية للمارة والمركبات ومواجهة التغيرات المناخية.

وزار المحافظ مدرسة الحديثة للتعليم الأساسي، واطمئن على مستوى التلاميذ والخدمات التعليمية، حيث تفقد فصول المدرسة، وتحاور مع الطلاب واطلع على دفاتر التحضير، مشيدا بمستوى الطلاب ومدى تفعيل الأنشطة، مكلفا بمتابعة سير العملية التعليمية، وتفعيل الأنشطة الرياضية بجميع المدارس واتخاذ اللازم نحو تجهيز الملاعب بكافة أنواعها ومستلزماتها.

حرصه على متابعة العملية التعليمية بمدارس المحافظة، موجهًا بتنمية قدرات الطلاب وتوسيع مداركهم من خلال المواد والأنشطة التعليمية المختلفة.