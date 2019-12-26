"الانتقالي السوداني" يعلن تعليق التفاوض مع "الحركة الشعبية-جناح الحلو"

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، تعليق التفاوض بين الحكومة و"الحركة الشعبية- شمال- جناح عبدالعزيز الحلو"، لمدة أسبوعين، وذلك في أعقاب جلسة مفاوضات بين الجانبين، في عاصمة دولة جنوب السودان "جوبا"، اليوم، بحضور الوساطة من دولة جنوب السودان.

وقال رئيس وفد الوساطة، توت قلواك، في تصريح صحفي عقب الجلسة، إن الوساطة علقت التفاوض مع الحركة الشعبية، لمدة أسبوعين، استجابة لطلب الحركة من أجل التشاور مع قيادتها وقواعدها، حول بعض القضايا محل التفاوض لإكمال الرؤية حولها.

وأكد قلواك، أن المفاوضات في هذا المسار والمسارات الأخرى، تسير بصورة طيبة؛ تمهيداً للوصول إلى اتفاق سلام شامل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الاوسط".

كانت الحكومة السودانية الجديدة وافقت، أمس الأول الثلاثاء، على إحياء نظام الري المتوقف منذ فترة طويلة في المنطقة الزراعية وسط البلاد مع اختتام الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الجماعات المتمردة في جوبا.

جاء التقدم بين الخرطوم والمتمردين مع انتهاء محادثات سلام منفصلة تجري في جوبا كذلك بشأن الحرب الأهلية المستمرة، منذ خمس سنوات في جنوب السودان، دون التوصل إلى اتفاق.

جرت المفاوضات على مدى اسبوعين في جوبا، عاصمة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان في عام 2011 ولكنها لا تزال مرتبطة بها بشكل وثيق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".