دعت موسكو، أنقرة إلى تفعيل عملية تنفيذ مذكرة إدلب بشأن إنشاء منطقة منزوعة السلاح وفصل المعارضة عن الإرهابيين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم: "من الواضح أنه لا يمكن التغاضي عن الجيب الإرهابي في إدلب إلى أجل غير مسمى"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وفي هذا الصدد، تدعو روسيا إلى تفعيل التدابير الخاصة بالتنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي حول الوضع في إدلب بتاريخ 17 سبتمبر عام 2018"، وكانت القيادة العامة للجيش السوري أعلنت أمس الأول الثلاثاء، أنه تم تحرير أكثر من 40 قرية في محافظة إدلب من الإرهابيين خلال عملية عسكرية، ودعت المدنيين إلى مغادرة المناطق التي يسيطر عليها المسلحون.

وتسيطر هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، التي تؤوي ونواحيها 3 ملايين شخص، نحو نصفهم نازحون من مناطق أخرى، وتنشط فيها عدة فصائل أقل نفوذا.

وأعلن قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، أمس الأول الثلاثاء، "النفير العام لصد الحملة الروسية على الشمال"، مؤكدًا ان الحملة "تتطلب منا مزيدا من الجهد والبذل"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".