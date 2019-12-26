لقي طالب بكلية الهندسة مصرعه بالدقهلية، اليوم الخميس، صعقا بالكهرباء إثر لمس عمود إنارة بالشارع على "ميزانية ميت فارس" أثناء هطول الأمطار.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد بمصرع الطالب "أحمد عرابي أحمد عزازي"، 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، إثر قيامه بلمس أحد أعمدة الإنارة العامة بالشارع بسبب وجود ماس كهربائي بالعمود وهطول الأمطار.

وأكد شهود عيان أن الطالب كان عائدا من دراسته وأثناء عبوره الطريق استند بيده على عمود إنارة على ميزانية ميت فارس مركز بني عبيد، مما تسبب في مصرعه صعقا بالكهرباء وفشلت محاولات إنقاذه.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة ونقل الجثة لمستشفى بني عبيد تحت تصرف النيابة العامة.