أصدر رئيس محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، حكما قضائيا بالإعدام شنقا لعامل، وإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي، عقب اختطافه طفل من أمام منزله بقرية حانوت بمركز زفتى، مقابل فدية نصف مليون جنيه، ولكنه خنقه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من قسم مركز زفتى، بورود بلاغات من أسرة الطفل براء أحمد السباعي باختفاء نجلهم البالغ من العمر 6 سنوات، والعثور على ملابسه داخل كيس بالقرب من المنزل.

وكشفت تحريات فريق البحث أن وراء اختطاف الطفل المدعو رضا عاطف، 37 عاما، عامل، ومقيم بمنزل عم الطفل، ونظرا لمروره بضائقة مالية حاول الاقتراض من والد الطفل إلا أنه رفض فخطط لخطف الطفل مقابل إرجاعه نظير فدية نصف مليون جنيه، والذي باءت محاولته بالفشل.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تمكن فريق البحث بضبط المتهم، واعترف بخطف الطفل وقتله خنقا بكتم أنفاسه وإلقائه داخل مدخنة إحدى المصانع المهجورة بالقرية، وأرشد عن مكان الجثة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة وتحويل القضية إلى محكمة جنايات المحلة التي قضت بالحكم المتقدم.