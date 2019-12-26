نشرت الصفحة الرسمية لقرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صورا بفعالية معرض "ديارنا"، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، تجمعها بعدد من أصحاب القدرات الخاصة.

وكتبت قرينة الرئيس السيسي: "سعدت اليوم بوجودي بين أسر مصر المنتجة في معرض (ديارنا) تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، ويعد المعرض فرصة للتعبير عن تاريخ الشخصية المصرية وأصالتها، من خلال المنتجات المختلفة".

وأضافت: "كما بهرني أيضا الحرف والأشغال اليدوية لأبنائي من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدين على دورهم العظيم، كشريك دائم في نجاح هذا المعرض".