ذكر مسؤولون، اليوم، ان السلطات الانتخابية، تلقت أكثر من 16 ألف شكوى في انتخابات الرئاسة الأفغانية، بعد أيام من صدور نتائج أولية تظهر فوز الرئيس أشرف غني بولاية ثانية.

وأعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن غني فاز بغالبية ضعيفة بنسبة 50,64% في انتخابات 28 سبتمبر الماضي.

ويتوقع الإعلان عن النتائج النهائية في الأسابيع المقبلة بعد مراجعة الشكاوى، وقالت، رئيسة اللجنة المستقلة للشكاوى الانتخابية زهرا بيان شينواري: "أمام المسؤولين 15 يوماً للانتهاء من التحقيق في الشكاوى وإعلان النتائج للمرشحين"، مؤكدة تلقي 16500 شكوى في المجموع.

فريق عبدالله قدم حوالي 8000 شكوى إلى لجنة الانتخابات

وفي حال ثبتت نتيجة الانتخابات بعد التحقيق في الشكاوى، فستكون النتيجة كافية لتفادي غني جولة الإعادة، بعد أن تغلب بسهولة على منافسه لفترة طويلة عبدالله عبدالله الذي لم يحصل سوى على 39,52% من الأصوات، وطبقًا لشينواري، قدم فريق عبدالله حوالي 8000 شكوى إلى لجنة الانتخابات، بينما قدم فريق غني أكثر من 3000 شكوى، وتقدم مرشحون اخرون بباقي الشكاوى.

وكان من المفترض، إعلان النتائج الأولية في 19 أكتوبر الماضي لكن تم تأجيلها مرارا بسبب مسائل تقنية وسط اتهامات بالتزوير من عدة مرشحين خصوصا عبدالله عبدالله، ووجه مراقبون ومرشحون انتقادات للجنة الانتخابات المستقلة حول طريقة إدارتها للفرز وتجاهلها المتكرر للأجندة الانتخابية.

وأكدت مؤسسة افغانستان الانتخابية للشفافية، وهي منظمة مستقلة، أنّ على لجنة الانتخابات المستقلة مشاركة كافة المعلومات حول كيفية توصلها للأرقام النهائية وتقسيم البيانات حسب مراكز الاقتراع.