أشرف غني: رئيس أفغانستان الجديد يؤدي اليمين الدستورية خلال 3 أسابيع

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم، إن الرئيس الجديد للبلاد سيؤدي اليمين الدستورية في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأضاف في تصريحات له نقلتها قناة "طلوع" الأفغانية، إن لجان الانتخابات تقع على عاتقها مسؤولية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وكانت الانتخابات الرئاسية الأفغانية قد أجريت في 28 من شهر سبتمبر الماضي، حيث ترشح فيها 13 شخصا، بينهم الرئيس الحالي للبلاد، وأعلنت وزارة الداخليّة نشر اثنين وسبعين ألف عنصر لتأمين حراسة نحو خمسة آلاف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته إذاعة "صوت ألمانيا".

فيما قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، ضمير كابلوف إنه لا يمكن تحميل حركة طالبان مسؤولية توقف المباحثات مع واشنطن، مؤكدا أن موسكو ترحب بهذه المفاوضات، وأضاف كابلوف - في تصريحات لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية- أنه "لا يمكن تحميل حركة طالبان مسؤولية توقف المباحثات مع واشنطن بحجة خرق الاتفاق إثر مقتل جندي أمريكي في أفغانستان خلال هجوم للحركة، لأنه لا يوجد اصلا اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين".

وأشار كابلوف، إلى أن طالبان فقدت مئات من عناصرها خلال الفترة الماضية ومع ذلك لم تحمل واشنطن المسؤولية، مضيفا أن "ما يجري الآن هي مباحثات طويلة بين حركة طالبان والولايات المتحدة ونحن نرحب بها".