شهد اللواء توحيد توفيق، مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم، مع شركة "نورينكو" الصينية العالمية، في إطار زيادة القيمة المضافة للصناعات، التي تدعم خطط التنمية الشاملة، وسد الفجوة الاستيرادية، وزيادة فرص الاستثمار.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهيئة، بأهمية توطين التكنولوجيا، وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات القومية.

وأشار "التراس"، إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة، جرت في ضوء خطة الهيئة العربية للتصنيع، لتطوير منتجاتها وقدراتها التصنيعية، بالإستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية، في مجالات التصنيع المختلفة، بالإضافة إلى صقل خبرات العاملين بها، وفقا للخبرات الحديثة في المجالات المتعددة.

وأوضح "التراس"، أن مجالات التعاون تعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري، بين مصر والصين، وتتضمن التصنيع المشترك وتدريب الكوادر البشرية، ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات الصناعات الدفاعية، والسكك الحديدية، مؤكدا أن عوامل تطوير مجالات التعاون بين البلدين، متوافرة في ظل قوة ومتانة العلاقات السياسية بينهما، ووجود قاعدة صناعية متطورة بالعربية للتصنيع.

وأضاف أن الهيئة، تستهدف بهذا التعاون تلبية احتياجات القوات المسلحة، وتطوير وتحديث منظومة أنظمة التحكم، وإشارات السكك الحديدية، مشددا على الميزة التنافسية التي تتميز بها مصر، وتوقيعها عدد من اتفاقيات التجارة الحرة، مع عدد من الدول الأفريقية والأوروبية، تسمح بدخول منتجاتها لهذه الأسواق دون جمارك، وهو ما يفتح المجال لتسويق منتجات المشروعات المشتركة، للسوق الخارجي من خلال مصر، لافتًا إلى ضرورة مراعاة الجودة العالية، والأسعار التنافسية العالمية لهذه المنتجات.

من جانبه، أشاد "شى لى" ممثل شركة "نورينكو" الصينية في مصر، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع، والإمكانات التصنيعية والبشرية، وقدرتها على تطوير التكنولوجيا، بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي، وفقا لنظم الجودة العالمية.

وأعرب عن تطلع شركته، للتوسع فى فتح آفاق جديدة، للتعاون والشراكة مع الهيئة، تمتد إلى مجالات التصنيع المختلفة، وتعميق التكنولوجيا، لتلبية احتياجات مشروعات التنمية الشاملة بمصر.

وأضاف أن هناك العديد من المؤشرات، التي تعكس وجود فرص واعدة، لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات التصنيعية، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد، ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.