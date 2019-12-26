كشف غموض واقعة إطلاق الرصاص على مالك "محل ذهب" بالعياط

تمكنت أجهزة الأمن بقسم شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، وبحوزة أحدهم (بندقية آلية وعدد 3 طلقات)، لاتهامهم بإطلاق النار على على مالك محل مصوغات بدائرة القسم بغرض السرقة.

بدأت أحداث الواقعة بورود بلاغا لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة من (مالك محل مصوغات كائن بقرية الناصرية بدائرة المركز)، بقيام أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل بإطلاق عدد عيارين ناريين من سلاح كان بحوزتهم على سيارته، ما أدى لحدوث تلفيات بها وهروبهم عقب ذلك.

وجرى تشكيل فريق بحث تنسيقاً مع الأجهزة المعنية، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة عدد (5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة) وبحوزة أحدهم (بندقية آلية وعدد 3 طلقات).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتفاقهم على سرقة المجني عليه، لاعتقادهم أن بحوزته بعض المصوغات الذهبية، وقيامهم بتتبع المذكور وعقب استقلاله سيارته حاولوا استيقافه عنوةً بواسطة سيارة ملك أحدهم (جرى العثور عليها) إلا أنهم فشلوا في ذلك، الأمر الذي دفع أحد المتهمين بإطلاق عيارين ناريين عليه ولكن تمكن المُبلغ من الهرب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.