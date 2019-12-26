لأول مرة منذ 4 سنوات البريطانيون يقضون "الكريسماس" في شرم الشيخ

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، إنه «للمرة الأولى منذ 2016 يوجد سياح بريطانيون بشرم الشيخ ليلة رأس السنة، حيث وصلت بعض المجموعات السياحية من لندن لقضاء تلك الفترة هناك»، وتابع: «الفرنسيون أيضاً حجزوا رحلاتهم بعد غياب طويل عن زيارة المقاصد السياحية المصرية».

وأضاف «عبداللطيف»، لـ«الوطن»، أن «نسب الحجوزات المؤكدة خلال رأس السنة بشرم الشيخ تخطت الـ90%»، مشيراً إلى أن العديد من فنادق المدينة أعلنت وصول نسب حجوزاتها خلال تلك الفترة إلى 100%، وأوضح أن السياح الإيطاليين والأوكرانيين، فضلاً عن الأذربيجانيين هم الأكثر حضوراً حالياً بمدن جنوب سيناء السياحية، مشيراً إلى أن نسب الإشغالات المرتفعة ستستمر حتى 7 يناير المقبل.

وقال هشام الشاعر، أمين صندوق غرفة الفنادق، إن غالبية الفنادق الكبرى بالقاهرة وشرم الشيخ والغردقة ستقيم احتفالات خاصة خلال ليلة رأس السنة، منوهاً بأن الأسعار متفاوتة بحسب الفنان الذى سيحييها، وتابع أن هناك حفلات ستقام بـ«الدى جى»، مشيراً إلى أن الإقبال غالباً ما يكون كبيراً من المصريين والسياح العرب والأجانب على حد سواء.