سجلت الإشغالات الفندقية بمعظم المدن السياحية خلال أعياد الكريسماس نسب ارتفاع تتراوح بين 15 إلى 20% بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، وقال محمد فلا عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغالات الفندقية خلال الكريسماس بالغردقة بلغت 85% وسترتفع إلى 90% خلال رأس السنة، لافتاً إلى أن نسب الإشغال خلال تلك الفترة من العام الماضى لم تزد على 75%.

وقال ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، إن نسب الإشغالات بالفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان سجلت نحو 80%، فيما بلغت نسب الإشغال بالفنادق الثابتة نحو 50%، لافتاً إلى أن تلك النسب سترتفع بنحو 5% خلال رأس السنة، مشيراً إلى أن السياح الفرنسيين والألمان واليابانيين والصينيين هم الأكثر حالياً بمدن الصعيد السياحية. وقال هشام الشاعر، أمين صندوق غرفة الفنادق التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن نسب الإشغال بفنادق القاهرة خلال الكريسماس بلغت نحو 80% بسبب تفضيل العديد من السياح العرب قضاء هذه الفترة بالعاصمة المصرية.

وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية «مسافرون للسياحة والسفر»، إن نسب الإشغال حالياً بشرم الشيخ بلغت 75%، فيما تتراوح بين 40 و50% فى نويبع وطابا ودهب خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن نسب حجوزات فنادق مرسى علم والقصير خلال تلك الفترة تجاوزت 85%.