قال الشيخ محمد حماد، الداعية الإسلامي، إن الدّين يكون حائلًا ومانعًا للمواطنين من دخول الجنة، حتى وإن كان من الشهداء، مستشهدًا بحديث "عَنْ عبدِاللَّهِ بنِ عَمرو بنِ العاص، رضي اللَّه عنْهما، أنَّ رسُول اللّه عليه السلام قَالَ: يغْفِرُ اللَّه للشَّهيدِ كُلَّ ذنب إلاَّ الدَّيْنَ.. رواه مسلمٌ".

وأضاف "حماد"، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، مع الشيخ خالد الجندي، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن هناك رواية أخرى للحديث أن "القَتْلُ في سَبِيلِ اللَّهِ يُكفِّرُ كُلَّ شَيءٍ إلاَّ الدَّيْن"، ورواية ثالثة "يغفر للشهيد كل ذنب ارتكبه إلا الدين".

من ناحية أخرى، تحدث الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن الصدقة، حيث ذكر أن الصدقة أهم الأعمال التي تنجي من العذاب، وتطفئ غضب الله، وأنه ينبغي على الإنسان أن يجعل الصدقة درعا له يقيه الشرور وقت الشدة، لما لها من وقاية وحماية وليس أجر فقط.