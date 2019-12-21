قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإسلام والقرآن الكريم حددا ضوابط التعامل بين الرجل والمرأة، ومن يتركه يعتبر بعيدًا عن النهج الإسلامي، محذرا من المخزون الثقافي عند بعض المسلمين، وهي أن تعامل المرأة حسب البيئة والظروف.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على شاشة "DMC"، أن البعض يستخدم المرأة كأنها وسيلة للنزوة، والبعض أيضًا يتعامل معها على أنها سقط متاع وشيء لا قيمة له، والاثنان على خطأ، مشددًا على أنه يجب على المجتمع والأسرة أن يربوا الأبناء على أن ضرب الأخ لشقيقته ليست من الصواب حتى لا يؤدي إلى كوارث، "ضرب البنات يكسر بخاطرهن ولا يستطيع أحد جبره"، على حد قوله.

وتابع: "لازم نعلم أبناءنا كيفية التعامل مع المرأة، المتمثلة في أخته وأمه أولا، وأن التعامل معها جبر خاطر، وليس وصاية عليها بالضرب، وإنما وصاية صيانة وحماية ورقي".

الجندي: الإسلام يؤثر في البيئة المحيطة وجاء ليصلح الكون

من ناحية أخرى، أكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الإسلام منذ أن وجد من 14 قرنا استوعب البيئة المحيطة والظروف ولم يتأثر بها، لافتا إلى أن الدين الإسلامي جاء ليصلح الكون والظروف والعلاقات بين الناس.

وتابع: "من خصال المسلم الحميدة أنه مهما كانت ظروفه فهو لا يتأثر بالتهديد أو التحديات أو الفقر أو الغنى أو المرض، وطباع المسلمين ثابتة وفق التعليمات التى جاءت في كتاب الله تعالى".