تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، من خلال حملات إعلانية أو إرشادات تقدمها للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء في المنازل أو العمل، ويزداد الإسراف في استخدام الطاقة الكهربائية في أماكن العمل بشكل كبير، سواء كان للإنارة أو تشغيل المعدات والأجهزة.

وتستعرض "الوطن" إرشادات وزارة الكهرباء لترشيد استهلاك الطاقة في أماكن العمل، وفق الموقع الرسمي لها، وتتمثل في الآتي:

الإنارة

- إطفاء الأنوار في الأماكن الخالية، وعند مغادرة المكان.

- الاحتفاظ بمعدات الإضاءة نظيفة.

- استبدال اللمبات العادية بلمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة.

- توزيع وحدات الإنارة على أكثر من مفتاح وبصفة خاصة في الممرات الطويلة والمكاتب الكبيرة.

الأجهزة

- غلق أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وأي معدات أخرى مستهلكة للكهرباء في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة خلال اليوم.

- التأكد من فصل الإنارة والتكييف والأحمال الأخرى بعد الانتهاء من مواعيد العمل الرسمية.

- ترتفع فاتورة الكهرباء صيفاً نتيجة استخدام أجهزة التكييف، لذلك يجب غلق الأبواب والنوافذ لمنع تسريب الهواء وتظليل الغرفة بإسدال الستائر قبل تشغيل التكييف.