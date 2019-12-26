حمدي الوزير: استغربت من واحدة ست صوتت ومارضيتش تركب معايا الأسانسير

قال الفنان حمدي الوزير، إن السينما كان آخر ما يتوقعه في حياته: "أنا كان في دماغي المسرح، السينما كان آخر حاجة في دماغي".

وأضاف "الوزير"، خلال استضافته ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه وخلال مرور عام على امتهانه للتمثيل قام بالظهور في 3 أفلام: "مفيش مخرج عليه القيمة إلا واشتغلت معاه في أول حياتي"، موضحا أن صورته الشهيرة خلال أحد الأفلام لم يكن للتحرش: "اطلب مني أعمل تعبير علشان كنت جاني والمجني عليه كان بيتعرف عليا، والمشهد مكنش للتحرش إطلاقا".

وتابع: "كنت في مرة داخل فندق وأول ما الأسانسير فتح لقيت واحدة صوتت وخرجت جري من الأسانسير.. وأنا استغربت من الموقف".