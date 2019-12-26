فسر الشيخ محمد حماد، الداعية الإسلامي، قول الله تعالى في سورة البقرة "وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ".

وقال "حماد"، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، مع الشيخ خالد الجندي، على شاشة "DMC"، أن من يّكتم الشهادة آثم، كما ذكر القرآن، وهنا تأتي كتمان الشهادة في الآية الكريمة، ليست في الأمانة والدّين فقط، بل الشهادة في جميع أنواعها، موضحًا أن كتمان الشهادة، يؤدي إلى ضياع حقوق لا حد لها.

وأوضح الداعية الإسلامي، أن كتمان الشهادة، يعني عدم البوح بالشهادة أو عدم النطق بها، لافتًا إلى أنه يجوز الكذب وكتمان الشهادة الخاصة بالأعراض، حيث قال: "يجوز نكذب في شهادة الأعراض، بأننا نقول مشوفناش لصيانة الأعراض".