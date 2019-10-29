تغيب أحد الشهود الرئيسيين في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الحضور للإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب، ما دفع الديموقراطيين إلى اتهام ترامب بعرقلة عمل الكونجرس.

ويسعى البيت الأبيض إلى منع مثول نائب مستشار الأمن القومي السابق تشارلز كوبرمان أمام لجنة التحقيق.

ويرغب الديموقراطيون في الاستماع إلى شهادة كوبرمان بسبب ما تردد أنه شارك في المكالمة التي جرت في 25 يوليو الماضي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي حثه فيها على التحقيق في نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وصرح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف للصحفيين بأن كوبرمان "لم يأت".

وأضاف أنه والديموقراطيين الآخرين المشرفين على التحقيق رفضوا القضية التي رفعها كوبرمان وطلب فيها من المحكمة اتخاذ قرار حول "الأوامر المتضاربة" من السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال شيف: "المواطن العادي لا يمكنه مقاضاة الكونجرس لمحاولة تجنب الحضور عند الطلب منهم ذلك بموجب مذكرة استدعاء قانونية".

وأوضح أن معارضة البيت الأبيض لمثول كوبرمان توضح أنه "يعتقد أن شهادته ستجرم الرئيس".

ويواجه ترامب اتهامات بربط المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بموافقة زيلينسكي على فتح تحقيق في ملف بايدن وابنه هانتر، الذي شغل منصبا في مجلس إدارة بوريسما لمدة خمس سنوات حتى أبريل من العام الجاري.

ويتطلّب عزل الرئيس في مجلس الشيوخ أكثرية ثلثي أعضائه، ما يعني أن الديموقراطيين يحتاجون لإقناع أعضاء جمهوريين بالتصويت إلى جانبهم.