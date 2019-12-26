أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين، حول حكم الدعاء جهرًا على المقابر، بعد دفن الميت، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت "الإفتاء": "الدعاء للميت بعد دفنه، سنةٌ واردةٌ عن النبي عليه السلام، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ".

وتابعت: "يجوز الدعاء سرًّا وجهرًا، فرادى وجماعات، ولا تضييق في ذلك، فكله جائز، على أن الدعاء في الجمع أرجى للقبول وأيقظ للقلب، خاصة إذا كانت هناك موعظة، وقد قال رسول الله (يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ)".