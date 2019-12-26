جانب من الإيصالات التي تم التبرع بها من أهالي القرية

"حلوة يا بلدي" شعار رفعه أهالي قرية "زنارة" بمحافظة المنوفية لإنقاذ حياة فتاة تدعى "ن. س. ب"، تبلغ من العمر 23 عاما، مصابة بفشل كلوي، وتحتاج إلى عملية زرع كلى.

واستطاع أهالي القرية جمع 200 ألف جنيه لإجراء عملية زرع كلى لفتاة أُصيبت منذ 10 سنوات بالفشل الكلوي، ودشن شباب القرية صفحة على موقع التواصل الاجتماعي باسم "زنارة مباشر"، لحث أهالي القرية للتبرع لها في حساب بريدي جرى إنشاؤه باسمها لجمع المبلغ المطلوب لإجراء العملية الجراحية.

ونجح الأهالي خلال 10 أيام في جمع المبلغ المالي الخاص بالفتاة، وتواصلوا مع إحدى المستشفيات الخاصة بالإسكندرية لإجراء العملية في أسرع وقت، حيث تجرى غسيل كلوي ثلاث مرات أسبوعيا.

وأكد رجب أبوخضرة، أحد أهالي القرية، أنهم أعلنوا عن استقبال التبرعات للفتاة على حساب بريدي جرى إنشاؤه باسمها، تحت شعار "حلوة يا بلدي"، متابعا: "وجدنا تعاطفا كبيرا معها من جميع أهالي القرية المقيمين بها والعاملين بالخارج، ما ساعد على جمع المبلغ بسرعة كبيرة"، مؤكدا أن أهالي القرية ضربوا أروع الأمثلة في الترابط.

وأضاف "أبوخضرة"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ أهالي زنارة انتابتهم حالة من السعادة والفرحة لجمعهم الأموال، لافتا إلى أنهم منتظرين الإجراءات الطبية لإجراء العملية الجراحية للفتاة، مؤكدا أن الهدف من تنفيذ تلك المبادرة هو إظهار تكاتف أهل القرية، وحل مشكلات المواطنين خاصة الحالات الإنسانية.