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مجلس الوزراء السوداني يُرجئ إقرار الموازنة إلى الغد

مجلس الوزراء السوداني يُرجئ إقرار الموازنة إلى الغد

المكسيك: نعتزم تقديم شكوى ضد بوليفيا لدى محكمة العدل الدولية

المكسيك: نعتزم تقديم شكوى ضد بوليفيا لدى محكمة العدل الدولية

"مركز دراسات": 2020 سيصبح نقطة تحول في علاقات موسكو وطهران

"مركز دراسات": 2020 سيصبح نقطة تحول في علاقات موسكو وطهران

غدا.. استئناف مفاوضات تشكيل حكومة النمسا الجديدة

غدا.. استئناف مفاوضات تشكيل حكومة النمسا الجديدة

حملات لإزالة الإشغالات بشواطئ الإسكندرية

حملات لإزالة الإشغالات بشواطئ الإسكندرية

"طالبان" تطلق سراح رهائن من أعضاء حركة السلام الشعبية

"طالبان" تطلق سراح رهائن من أعضاء حركة السلام الشعبية

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