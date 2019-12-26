لقيت سيدة بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، مصرعها، مساء اليوم الخميس، إثر تعرضها لصعق تيار كهربائي أثناء مرورها بجانب عامود إنارة به ماس كهربائي، بسبب الأمطار وموجة الطقس السيء التي تمر بها المحافظة.

وكان مأمور مركز شرطة حوش عيسى، تلقى إخطاراً من المستشفى العام، يفيد وصول "نجفة. ع. ق"، 31 عاما، مقيمة بعزبة مارون بالكوم الأخضر، التابعة لمركز حوش عيسى، جثة هامدة نتيجة صعق عامود كهربائي بجوار منزلها.

بالتحري والبحث تبين أنّه أثناء مرورها بإحدى الشوارع التي أغرقتها مياه الأمطار، تلامس جسدها أحد أعمدة الإنارة "به ماس كهربائي"، وسقطت متوفاة في الحال.