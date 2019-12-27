ترامب: الأمريكيون من أصل أفريقي ساهموا في إثراء الحياة الأمريكية

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الأمريكيين من أصل أفريقي بمناسبة عيد الـ" كوانزا"، والذي يستمر سبعة أيام من 26 ديسمبر حتى الأول من يناير سنويا.

وعيد الكوانزا للأمريكيين من أصل أفريقي أنشأه ناشط حقوقي أمريكي من أصل أفريقي هو "مولانا كارينجا"، عام 1966، حيث كان يستهدف تمكين السود من تعزيز هويتهم وتذكيرهم بجذورهم وإرثهم وتاريخهم وبالقيم الإنسانية التي تمثلها ثقافتهم.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس ترامب ذكر، في رسالته بهذه المناسبة، أن هذا العيد يمثل تكريما للتراث والثقافة التي يشترك فيها الأمريكيون من أصل أفريقي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي سائر بقاع العالم.

وأضاف ترامب، في رسالته، أنه تم إثراء الحياة الأمريكية من خلال مساهمات لا حصر لها من جانب الأمريكيين الأفارقة، مشيرا إلى أن عيد الـ"كوانزا" يعد فرصة لتعزيز التفاهم الثقافي وتعميق روابط الاحترام المتبادل والصداقة بين جميع المواطنين الأمريكيين.

ويعتبر هذا العيد أحد الأعياد الرئيسية في الولايات المتحدة في فترة أعياد نهاية السنة لكنه لا يعد عيدا دينيا، ومن مظاهره إشعال سبع شموع ذات ألوان خضراء وحمراء وارتداء الملابس ذات الألوان الأفريقية الزاهية وقرع الطبول والرقص الأفريقي وإعداد الطعام الأفريقي التقليدي.وإلى جانب ذلك يتم التركيز على سبعة مبادئ إنسانية خلال أيام العيد السبعة وإجراء مناقشات حول تلك المبادئ.