أعلن الاعلامي خليل جمال، توقف برنامجه "عرب وود"، الذي يعرض عبر قناة "روتانا"، اعتبارا من بداية العام الجديد، بسبب ظروف إنتاجية، مؤكدًا أنه بقدر حزنه الشديد بالخبر، إلا أنه سعيد بالتفاعل وردود الأفعال التي تلقاها من جمهوره بالوطن العربي.

وكتب "خليل" عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك"، "يمكن الخبر انتشر علي مواقع عربية ومصرية، قبل حتى ما مذيعين البرنامج يتأكدوا 100%، بس بالرغم من مرارة الخبر، إلا إنه شيء يفرح، إن البرنامج اللي اشتغلت فيه 3 سنين، فيه ناس زعلانة إنه هيقف، طبعا الحمد لله على كل شيء".

وأضاف: "القرار مافيش في أيد حد إنه يغيره، على الرغم من أن البرنامج محقق جماهيرية، ومافيش بيت عربي مبيتفرجش عليه، ويتابع حلقاته، أنا تشرفت جدا إني اشتغلت في روتانا، ومع ناس بعتبرهم أهلي اللي استحملوا مني كتير، وعشنا سوا لحظات مختلفة، وعدت علينا بحلوها ومرها".

واختتم "خليل"، "بجد مبسوط إني اتعلمت كتير أوي في المكان ده، بقصد أو بدون، شكرا جدا، وإن شاء الله متأكد وعندي ثقة في ربنا، وتفاؤل إن السنة الجديدة جايه بالخير والنجاح، وربنا ميجبش يأس ولا فقدان أمل في كرمه، شكرا عرب وود، شكرا روتانا".