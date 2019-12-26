غنا الإعلامي رامي رضوان، مقطع من أغنية "قلبي ومفتاحه"، للمطرب القدير الراحل فريد الأطرش، في الذكرى الـ45 لوفاته، بعد أن عرض مقطع منها على الهواء، خلال برنامجه "مساء dmc"، الذي يُعرض على شاشة "dmc".

وتضمنت كلمات الأغنية: "قلبي ومفتاحه دول ملك إيديك.. ومساه وصباحه بيسألني عليك.. كان حبك شمعي في يوم عيدي.. وطفاه الدمع وتنهيدي.. من يوم ما إيديك لمست أيدي.. وكأنك قلت يا نار قيدي، ومادام مشغول يا حبيبي.. مش كنت تقول يا حبيبي".

تحل اليوم، ذكرى وفاة الفنان القدير فريد الأطرش، الذي ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي، ليصبح علم من أعلام الفن العربي.