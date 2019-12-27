مراد وهبة: مستقبل الدولة المدنية مرهون بإنشاء تيار علماني

قال الفيلسوف والمفكر الدكتور مراد وهبة، إن مستقبل الدولة المدنية، مرهون بإنشاء تيار علماني.

وأضاف "وهبة"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الدستور ليس مقدسا، وقابل للتغيير، متمنيا أن يحذف منه لفظ مدني ويستبدل بعلماني.

وتابع أنه من الناحية اللغوية، فإن لفظ مدني، مشتق من المدينة، التي هاجر لها أهل القرى، حيث إنها تتميز عن القرى في وجود تجارة وقانون، أما القرى بها زراعة بلا قانون، لأن العادات هناك أقوى من القانون.

"وهبة": ثورة يناير عمرها 3 أيام وانتهت بخروج الإخوان من السجون

وعن الإخوان، أوضح "وهبة" أن الإخوان كانت لهم سيطرة في عهد مبارك، مضيفا أنه كان يتوقع قيام ثورة 25 يناير، ولكن الثورة كان مدتها ثلاث أيام فقط، وانتهت مع خروج الإخوان من السجون.

وأشار إلى أن الإخوان توغلوا في عصر السادات، أكثر من عهد جمال عبدالناصر، وفي عهد مبارك كانوا متحكمين سريا.

وأكد أن مهمة المثقفين، وضع رؤية مستقبلية قادمة، تكون بديلة للوضع القائم في حال تأزمه وفشله، وعدم قدرته على تطوير ذاته، لافتا إلى أن الوضع القائم في أعقاب 25 يناير، كان متأزما لسيطرة الإخوان عليه.