"المهن التمثيلية": سعداء بتكريم الفنان حسن حسني.. "الدور على لبلبة"

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل تكريم الفنان القدير حسن حسني، عن مجمل أعماله الفنية خاصة السينمائية والمسرحية على هامش الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، لافتا إلى حضور عدد من كبار النجوم للاحتفالية.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام مع الغيطي"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن نقابة المهن التمثيلية تّتشرف بتكريم الفنانين الكبار، موضحًا أن حسن حسني يستحق التكريم، "وهو صانع أجيال ولديه تحالف مع النجاح وكل إفلامه ناجحة".

وأكد أن الفنان القدير حسن حسني أعرب عن سعادته بهذا التكريم، وقال له: "أنا كده تمام"، كما أنه لاحظ ارتفاع معنوياته كون التكريم من النقابة وزملاء الفنان، و"كان تكريم صادق"، مضيفًا: "الدور في التكريم الجاي على لبلبة".