شارك عدد كبير من نجوم الفن في الاحتفالية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية لتكريم الفنان حسن حسني، عن مجمل أعماله الفنية خاصة السينمائية والمسرحية.

وقدم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، درع التكريم للفنان حسن حسني، بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد حلمي، محمد هنيدي، سليمان عيد، أُس أُس، نجم مسرح مصر، سليمان عيد، صلاح عبد الله، أحمد سعد، إيهاب فهمي، محسن منصور، سوزان نجم الدين، سلمى غريب، وسامح بسيوني، والمخرج أحمد شفيق، ووائل عبدالله، والمخرج أشرف فايق.

وجاء التكريم على هامش الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي الذي يقدم عددا من العروض المختلفة.