قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه سيكون هناك مدينة تكنولوجية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، تتعاون في إنشائها وزارة الاتصالات والقوات المسلحة والأجهزة الإدارية المعنية، موضحًا أن الحكومة ستتشارك بين أجهزتها من أجل توفير الخدمة للمواطن من جهة واحدة فقط بعد نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "طلعت"، خلال حواره في برنامج "مش بالكلام"، على شاشة "المحور"، أن التكنولوجيا تزيد من فرص العمل ولا تفقد المواطنين وظائفهم، كون سوق العمل التي تعتمد على التكنولوجيا تكون دائما متاحة للجميع ولفرص العمل، مشيرًا: "الدولة مصممة على التحول الرقمي وتمضي فيه بكل قوة.

وزير الاتصالات: التكنولوجيا تزيد من فرص العمل ولا تفقد المواطنين وظائفهم

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن المواطن المتعلم المتدرب القادر على تطبيق التكنولوجيات الحديثة هو الركيزة الأساسية لمشروع "مصر الرقمية" والذي سيكون ضخم وعملاق، والدولة تتكاتف لإنجاح هذا المشروع القومي وكافة الجهود تتضافر من أجل إنجاحه، من أجل أن يحصل المواطن على خدماته الحكومية بمنتهي السهولة والسلاسة.

وأكد طلعت، أن الدول المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا يكون معدلات البطالة بها ضعيفة على عكس الدول التي تعتمد على الأعمال اليدوية والتقليدية، موضحًا أن أهم أهداف مشروع مصر الرقمية هو القضاء على البيروقراطية الحكومية وتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية.

وأوضح أن مصر الرقمية مشروع ضخم عملاق، لا يقتصر على وزارة واحدة و قوام المشروع الأساسي هو الإنسان المصري المتعلم، مؤكدًا أنه لا يشترط أن يجيد المواطن التعامل مع التكنولوجيا حتى يحصل على الخدمة، حيث يمكن أن يحصل على الخدمة من خلال مكاتب البريد، ومركز الخدمات.

وعن التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد، عقب وزير الاتصالات، "هنشوف حاجات كتيرة في بورسعيد.. 150 خدمة رقمية"، حيث أنهم يعتمدون على شبكة من الألياف الضوئية في بورسعيد، معلقا: "مفيش حاجة اسمها السيستم واقع".