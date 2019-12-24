وزير الاتصالات: نسعى لرفع كفاءة البنية التحتية وزيادة سرعة الإنترنت

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سعي الوزارة إلى تحسن الخدمة، ورفع كفاءة البنية الأساسية للقطاع، بشكل مستمر ودائم، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

وأضاف "طلعت"، في تصريحات لـ"الوطن"، الحقيقة هناك تطور كبير فى أعداد المستخدمين لخدمات الاتصالات فى مصر، وعلى سبيل المثال بلغ عدد مشتركي التليفون المحمول، نحو 95.13 مليون مشترك، بنهاية سبتمبر 2019، بالمقارنة بنحو (94.6) مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2018.

وأوضح الوزير، فيما بلغ عدد مستخدمي الانترنت نحو 40.9 مليون مستخدم بنهاية 2018/2019، بنسبة انتشار للمستخدمين بلغت حوالي 48%، بالمقارنة بنحو نحو (37.9) مليون مستخدم بنهاية عام 2017/2018 بنسبة انتشار للمستخدمين، بلغت حوالي (44.3%)، بلغ عدد مشتركي (ADSL) نحو 7.12 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019، مقارنة بنحو 6.2 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2018.