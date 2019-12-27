تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي، من ضبط أدوية ومستلزمات طبية داخل مخزن بدون ترخيص بمركز أبنوب.

كانت قد وردت معلومات لضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط أكدتها التحريات بقيام صيدلي بإدارة مخزن أدوية بدون ترخيص بالإضافة لضبط مستلزمات وأجهزة محاليل ومحاليل طبية خاصة بوزارة الصحة دون سند قانوني.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة ضمت الدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، للتفتيش.

وتمكنت اللجنة من ضبط أدوية تأمين صحي، وأدوية مدرجة بالجداول المخدرة، بدون فواتير، وعينات طبية مجانية. كما تم ضبط شقتين سكنيتين في ذات العقار ملك الصيدلي يقوم بإدارتهم مخزن أدوية بدون ترخيص بالإضافة لضبط مستلزمات وأجهزة محاليل ومحاليل طبية خاصة بوزارة الصحة دون سند قانوني.

تم التحفظ على المضبوطات التي تقدر قيمتها بـ9 ملايين جنيه، بأحد مخازن مديرية الصحة بأسيوط لإعداد الحصر والعرض على النيابة العامة للتصرف. وتحرير المحاضر اللازمة.