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طقس اليوم الجمعة 27-12-2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الجمعة 27-12-2019 في مصر والدول العربية

9 قتلى في تحطم طائرة بالقرب في كازاخستان.. اخترقت سياجا خرسانيا

9 قتلى في تحطم طائرة بالقرب في كازاخستان.. اخترقت سياجا خرسانيا

"من 35 جنيه وإنت طالع".. إقبال على شراء شجر الكريسماس في القليوبية

"من 35 جنيه وإنت طالع".. إقبال على شراء شجر الكريسماس في القليوبية

لأول مرة.. ميادين المنيا تتزين بأشجار الكريسماس: عيد سعيد

لأول مرة.. ميادين المنيا تتزين بأشجار الكريسماس: عيد سعيد

الأزمة مستمرة.. وقف الرحلات البحرية بالغردقة اعتراضا على رسوم "البيئة"

الأزمة مستمرة.. وقف الرحلات البحرية بالغردقة اعتراضا على رسوم "البيئة"

وهبة: مصر المحرك الأساسي لمواجهة الإرهاب.. وشفيت من مرض اسمه "مرسي"

وهبة: مصر المحرك الأساسي لمواجهة الإرهاب.. وشفيت من مرض اسمه "مرسي"

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أشهرهم أحمد عبدالعزيز وحلا شيحة وداليا مصطفى: نجوم عادوا للدراما بعد غياب سنوات

أشهرهم أحمد عبدالعزيز وحلا شيحة وداليا مصطفى: نجوم عادوا للدراما بعد غياب سنوات

خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.. تصل للقاهرة

خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.. تصل للقاهرة

أطباء يحذرون: موجة نشاط لـ"الإنفلونزا" تبدأ منتصف يناير المقبل

أطباء يحذرون: موجة نشاط لـ"الإنفلونزا" تبدأ منتصف يناير المقبل

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

كسر وسقوط وتصادم.. فنانون تعرضوا لحوادث في 2019 آخرهم أحمد داش

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"اعتنقوا فكر داعش".. لماذا قضت المحكمة بإعدام منفذي "مذبحة حلوان"؟

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