ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط القبض على كلا من "ا. ع. س"، مدير مكتب عميد كلية الطب جامعة أسيوط سابقا، و"ع. س. ح"، مدير عام الشؤون الإدارية بالمستشفى الجامعي، و"م .م. ا"، كاتب بشئون العاملين، و"م. س. ح"، وشهرته "م. م"، بالحسابات، و"ا. ت. م"، بالمعاش، وكان يشغل مدير عام شؤون العاملين لارتكابهم مخالفات مالية.

وتعود القضية إلى التحقيقات التي أجراها ضباط مكتب الرقابة الإدارية بأسيوط في مايو الماضي عقب اكتشاف مخالفات مالية، حيث جرى وقفهم عن العمل إلا أنهم عادوا إلى العمل مرة أخرى.

وفي الأسبوع الماضي، عاود ضباط الرقابة الإدارية بقيادة العميد أيمن رمضان، بمكتب الرقابة الإدارية بأسيوط، فتح التحقيق مرة أخرى، الأسبوع الماضي، بعد توافر أدلة ومستندات جديدة.

وعقب إجراء التحريات اللازمة التي تدين المتهمين، جرى ضبط المتهمين وإحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.