سقطت طائرة على متنها 100 شخص، بالقرب من مدينة "ألماتي" أكبر مدن كازاخستان، وعاصمتها القديمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى وجود ناجين إثر تحطم الطائرة، دون أن تكشف عن أسباب الحادث، وفقًا لسكاي نيوز.