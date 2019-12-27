لقى 12 شخصا مصرعهم، في تحطم الطائرة "بيك إير"، والتي هبطت بعد الإقلاع من مطار "ألما-آتا"، إثر اختراقها سياجا خرسانيا واصطدمت بمبنى، ما نتج عنه مقتل 12 في حادث التحطم، مساء أمس، حسبما أعلنت وزارة الصناعة وتطوير البنية التحتية في كازاخستان.

وفقدت الرحلة رقم زد 2100، التابعة لشركة طيران "بيك اير" المتجهة من ألما- آتا إلى نور سلطان، في الساعة 7.22 بتوقيت موسكو، ارتفاعها خلال الإقلاع واخترقت سياج خرساني، واصطدمت بمبنىً من طابقين، وفقًا لما جاء في بيان الوزارة، بحسب سكاي نيوز .

وجاء في البيان: "بدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق، ويتم إجلاء الركاب وطاقم الطائرة".

وقال مطار "آلما أتا" في بيان: "إن الطائرة كان على متنها 95 راكبا، 5 وأفراد الطاقم".