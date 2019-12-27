تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الجمعة 27 ديسمبر، في مصر والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

- تنطلق فعاليات النسخة المصرية السادسة من ماراثون زايد الخيري لعام 2019، الذي تستضيفه مدينة السويس.

- تنظم دار الأوبرا المصرية أمسية ثقافية بعنوان (الفن والحياة) على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

- تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا لفرقة التخت العربي بقيادة الدكتور ياسر معوض، بمناسبة العام الجديد، في الثامنة مساء،على مسرح الجمهورية.

- يلتقي فريقا بريميرو دي أوجوستو ومازيمبي، في السادسة مساء، والترجي وفيتا كلوب، الرجاء البيضاوي وشبيبة القبائل، في التاسعة مساء، في إطار دوري أبطال افريقيا .

- يلتقي فريقا وولفرهامبتون ومانشستر سيتي، في العاشرة إلا ربع مساء، في إطار الدوري الانجليزي لكرة القدم.

- تنظم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.