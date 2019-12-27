رئيس جهاز بدر يشهد التشغيل الفعلي لأول مدرسة للتعليم الثانوي الفندقي

شهد المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اليوم الجمعة، التشغيل الفعلي لمدرسة طلعت حرب للتعليم الثانوي (فني – فندقي)، والخدمات السياحية بالمدينة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، حيث تعد أول مدرسة فندقية بالمدينة.

وقال المهندس عمار مندور: "ستكون مدة الدراسة بالمدرسة ثلاثة سنوات، اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2019 / 2020، مشيراً إلى أن المدرسة تقع بحي الفردوس "الثالث سابقا" بالمجاورة الـ 3.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جرى تنفيذ جميع التعديلات المعمارية المطلوبة بالمبنى لتحويله من مدرسة للتعليم الأساسي إلى ثانوي فندقي بالجهود الذاتية للجهاز، والشركات العاملة بالمدينة، حتى يجرى الانتهاء من المشروع كأول مدرسة فندقية بجميع المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات، مؤكداً أن جهاز المدينة لن يدخر أي جهد أو طلبات للمدرسة حتى بعد التشغيل لتصبح منارة للعلم في مجال تخصصها الفندقي.