أعلن المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، انتهاء تدشين موقع إلكتروني جديد www.badrwater.com بمعرفة إدارة مياه الشرب بجهاز المدينة، لإرسال وتسجيل القراءات الخاصة بعدادات المياه والاستعلام عن الفواتير على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وتم تجهيز الموقع ليكون متصلًا بشكل مباشر بشبكة الكمبيوتر الخاصة بإدارة مياه الشرب لجهاز المدينة، لإرسال بيانات المشتركين الذين لديهم عدادات مياه، ويستقبل الموقع (تسجيل الاستهلاك - شكاوى الخدمة - معرفة الاستهلاك السابق للمستخدم – الاستعلام عن المديونيات) كمرحلة أولى من عمل الموقع.

ويمكنك إدخال قراءة العداد عن طريق إدخال رقم الاشتراك والقراءة الحالية والضغط على "تأكيد القراءة" كما يمكنك تسجيل قراءة جديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أنّه يمكن لكل مشترك في خدمة مياه الشرب البحث والاستعلام عن فواتير المياه بإحدى الطريقيتين الآتيتين:

- برقم الاشتراك من خلال آخر فاتورة استهلاك سابقة لدى المشترك.

- البحث عن فاتورة الاستهلاك بالاسم حال عدم توفير رقم الاشتراك الخاص بالعميل.

ولإرسال الشكاوى عليك الضغط على ادخل واستعلام الشكاوى وإدخال رقم الاشتراك ونص الشكوى ثم الضغط على "تسجيل الشكوى".

ويتيح الموقع لإدارة مياه الشرب بالجهاز تقديم خريطة واضحة بأماكن ضعف المياه بالمدينة إلكترونيًا على مدار الساعة، وخلال ثوانٍ معدودة للعمل على تحسين مستوى الخدمة بتلك المناطق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّ المرحلة الثانية من خدمات الموقع الجديد ستستقبل سداد الفواتير عن طريق الفيزا والكروت الذكية "الفون كاش"، وخدمة السداد عن طريق فوري ستظل موجودة بجانب التسديد اليدوي، كما أنّ الموقع لا يسمح بأن يكون هناك شك لدى المشترك بوجود خطأ من الموظف المختص "قارئ العدادات"، أو تسجيل أرقام جزافية دون المرور على عدادات مياه العمارات، ولن يسمح لأي مشترك بتسجيل أرقام أقل من القراءة السابقة للعدادات.