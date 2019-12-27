نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن قيام شركات "توزيع الكهرباء" بوقف خدمة الشحن الخاصة بنظام العدادات مسبقة الدفع بـ "الكارت" بمختلف محافظات الجمهورية.

وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُوضحةً أن كافة شركات "توزيع الكهرباء" بجميع محافظات الجمهورية مستمرة في تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بشكل طبيعي دون أي تعطل أو توقف، مُشيرةً إلى أنه جار تحديث أنظمة شحن العدادات وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وسيجري تطبيق برنامج شحن جديد "الشحن الموحد" لشحن العدادات مسبقة الدفع، بشركة "القناة" لتوزيع الكهرباء، على أن يجري تعميم هذا البرنامج تدريجياً طبقاً للجدول المحدد لشركات "توزيع الكهرباء" بجميع المحافظات.

كما تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ خطة لتسريع تحويل العدادات التقليدية القديمة إلى عدادات مسبقة الدفع، على أن يستمر نظام شحن "الكارت" للعدادات مسبقة الدفع من خلال شركات الدفع الإلكتروني، علماً بأن تلك العدادات لا ينقطع عنها التيار الكهربي في العطلات الرسمية حتى في حال نفاذ قيمة الشحن.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة (121).