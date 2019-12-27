نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تفشي أمراض وبائية بمدن شمال سيناء أسفرت عن وفاة بعض المواطنين.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُوضحةً أنه لم يجر رصد أي حالات إصابة أو وفاة نتيجة أمراض وبائية، مُشددةً على حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، فقد جرى تشكيل فرق "الاستجابة السريعة" للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة، والتفشي الوبائي، لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي وعدد من محافظات الجمهورية، خصوصاً المناطق الحدودية.

كما جرى توفير الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض وبائية طارئة في أي محافظة بالجمهورية حال حدوثها، وكذلك إنشاء برنامج إلكتروني جديد يهدف إلى ربط بيانات القادمين من الدول الأخرى بمنافذ الحجر الصحي مباشرةً من خلال الخط الساخن "105"، بهدف متابعة الحالة الصحية للقادمين لضمان عدم انتقال أي أمراض وافدة من الدول التي يوجد بها تفشي وبائي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام والقلق والخوف بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة يمكن الدخول على الموقع الرسمي التابع للوزارة (mohp.gov.eg).